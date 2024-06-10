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Экс-тренер «Спартака» Аленичев: за ту победу в чемпионате я хочу поблагодарить Карреру

Экс-тренер «Спартака» Аленичев: за ту победу в чемпионате я хочу поблагодарить Карреру
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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился воспоминаниями о чемпионском составе красно-белых в сезоне-2016/2017.

«Каждый трансфер я согласовывал с Леонидом Арнольдовичем (Федуном), и с каждым из них мы попали в точку. Я на 100% был уверен, что ребята дадут результат. Та команда была под чемпионство. Пусть это уже произошло и не при мне, за победу в чемпионате я хочу поблагодарить Массимо Карреру.

Каррера недавно высказался про знаменитый багаж, отметив, что ему достался очень качественный фундамент от меня? Спасибо ему за комплимент.

Передали ли мне золотую медаль? Да, висит у меня в кабинете среди других памятных вещей и наград. Считаю ли себя причастным к победе в 2017-м? Раз клуб посчитал, что я заслужил медаль, то я согласился принять её. Всё же наш тренерский штаб вложил много сил в подготовку команды в том сезоне. Ещё раз подчеркну: был очень рад, что «Спартак» в итоге стал чемпионом России», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

Напомним, Аленичев возглавлял красно-белых с 2015 по 2016 год. «Спартак» стал чемпионом России в сезоне-2016/2017 при итальянском специалисте Массимо Каррере. Предсезонную подготовку красно-белые проходили под руководством Дмитрия Аленичева. Отметим, что Каррера входил в штаб российского тренера. С тех пор команда по одному разу выиграла бронзовые и серебряные медали.

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