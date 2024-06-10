«Реал» выпустил заявление после обвинительного приговора фанатам «Валенсии» за расизм

Мадридский «Реал» прокомментировал обвинительные приговоры болельщикам «Валенсии» по делу о расизме в адрес нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора.

«Трое обвиняемых признали свою вину и опубликовали письмо с извинениями, адресованное Винисиусу Жуниору, «Реалу» и всем, кто был оскорблён их поведением. Помимо того, что обвиняемые выразили в письме сожаление, они призвали болельщиков искоренить любые проявления расизма и нетерпимости на спортивных соревнованиях.

Это первый обвинительный приговор за деяния такого рода, вынесенный уголовным судом. «Реал» вместе с Винисиусом Жуниором, принимавшим участие в качестве частного обвинителя в этом процессе, продолжит работать над защитой ценностей нашего клуба и искоренением любого расистского поведения в мире футбола и спорта», – гласит официальное заявление мадридского клуба.

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Напомним, ранее стало известно, что три болельщика «Валенсии» признаны виновными по делу о расистских высказываниях в адрес нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора во время матча испанской Примеры. Отмечалось, что фанаты «летучих мышей» были признаны виновными в «преступлении против моральной целостности» с отягчающим обстоятельством в виде расовой дискриминации и получили по восемь месяцев лишения свободы. Также болельщики должны будут выплатить судебные издержки.