Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Исландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» выпустил заявление после обвинительного приговора фанатам «Валенсии» за расизм

«Реал» выпустил заявление после обвинительного приговора фанатам «Валенсии» за расизм
Аудио-версия:
Комментарии

Мадридский «Реал» прокомментировал обвинительные приговоры болельщикам «Валенсии» по делу о расизме в адрес нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора.

«Трое обвиняемых признали свою вину и опубликовали письмо с извинениями, адресованное Винисиусу Жуниору, «Реалу» и всем, кто был оскорблён их поведением. Помимо того, что обвиняемые выразили в письме сожаление, они призвали болельщиков искоренить любые проявления расизма и нетерпимости на спортивных соревнованиях.

Это первый обвинительный приговор за деяния такого рода, вынесенный уголовным судом. «Реал» вместе с Винисиусом Жуниором, принимавшим участие в качестве частного обвинителя в этом процессе, продолжит работать над защитой ценностей нашего клуба и искоренением любого расистского поведения в мире футбола и спорта», – гласит официальное заявление мадридского клуба.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Напомним, ранее стало известно, что три болельщика «Валенсии» признаны виновными по делу о расистских высказываниях в адрес нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора во время матча испанской Примеры. Отмечалось, что фанаты «летучих мышей» были признаны виновными в «преступлении против моральной целостности» с отягчающим обстоятельством в виде расовой дискриминации и получили по восемь месяцев лишения свободы. Также болельщики должны будут выплатить судебные издержки.

Материалы по теме
Тебас — о приговоре по делу о расизме в адрес Винисиуса: отличная новость для Испании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android