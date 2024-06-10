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Карпин — об уходе Песьякова из «Ростова»: захотел так — ну окей, выбор каждого

Карпин — об уходе Песьякова из «Ростова»: захотел так — ну окей, выбор каждого
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал уход вратаря Сергея Песьякова из клуба.

«Это футбол, что сделаешь. Выбор каждого. Захотел он так — ну окей», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, о подписании контракта с Сергеем Песьяковым «Крылья Советов» объявили в конце мая. Ранее российский вратарь представлял футбольный клуб «Ростов». К жёлто-синим голкипер присоединился летом 2017 года в статусе свободного агента. За этот период он принял участие в 182 матчах во всех турнирах, 50 из которых отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс. Отметим, что «Крылья Советов» завершили сезон-2023/2024 на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 41 очко. 35-летний Сергей Песьяков ранее в своей карьере выступал за «Спартак», «Анжи», «Томь» и «Шинник».

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