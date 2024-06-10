«Не приглашаем моральных уродов». Талалаев рассказал о критериях подбора игроков «Химками»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев рассказал, на чём будет основываться обновление состава подмосковной команды после возвращения в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ).

«Нужны футболисты, уже адаптированные к РПЛ. В кардинальном изменении «Химки» не нуждаются, уверен, что сможем приобрести в каждую линию по игроку, который прибавит команде класса. Разрушать сложившийся в «Химках» баланс не станем, как и создавать большие разрывы в зарплатах. Убежден, что приглашать нужно футболистов, которые станут системообразующими, но они не должны быть моральными уродами», — приводит слова Талалаева «РИА Новости Спорт».

Напомним, «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги в сезоне-2023/2024. Подмосковная команда вернулась в РПЛ спустя год.