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«Не приглашаем моральных уродов». Талалаев рассказал о критериях подбора игроков «Химками»

«Не приглашаем моральных уродов». Талалаев рассказал о критериях подбора игроков «Химками»
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев рассказал, на чём будет основываться обновление состава подмосковной команды после возвращения в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ).

«Нужны футболисты, уже адаптированные к РПЛ. В кардинальном изменении «Химки» не нуждаются, уверен, что сможем приобрести в каждую линию по игроку, который прибавит команде класса. Разрушать сложившийся в «Химках» баланс не станем, как и создавать большие разрывы в зарплатах. Убежден, что приглашать нужно футболистов, которые станут системообразующими, но они не должны быть моральными уродами», — приводит слова Талалаева «РИА Новости Спорт».

Напомним, «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги в сезоне-2023/2024. Подмосковная команда вернулась в РПЛ спустя год.

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