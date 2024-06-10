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Тренер вратарей сборной России Кафанов высказался о влиянии голкиперов на матчи

Тренер вратарей сборной России Кафанов высказался о влиянии голкиперов на матчи
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Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов высказался о нынешнем влиянии голкиперов на матчи.

«Вратарь — это вообще такая профессия, в которой люди при правильном отношении к своему делу становятся с возрастом только лучше, как хорошее вино. Поэтому в паспорт при выборе вратаря я никогда не заглядываю. Но про время для экспериментов вы заметили абсолютно верно. Мы своим тренерским штабом пришли в сборную в тот момент, когда играли международные матчи и первым вратарским номером был Игорь Акинфеев. Сейчас ситуация поменялась. В чемпионате России есть более десятка вратарей, играющих очень хорошо, и у нас есть возможность просмотреть их всех. Я бы сказал, что этот год вообще отличается от всех предыдущих. Никогда ранее вратари не признавались лучшими игроками матча столько раз, а некоторые — не единожды.

Чтобы вратарю стать лучшим, это, безусловно, означает, что твоя команда в данном матче была слабее. Значит, человек не один раз спас команду. В этом году было немало случаев, когда вратари во многих матчах решали исход, а то и просто творили чудеса. Шелия помог остаться «Ахмату», Беленов помог остаться «Факелу», большая заслуга Нигматулина, что не вылетел «Пари НН», — приводит слова Кафанова RT.

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