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Назван лучший футболист «Локомотива» по итогам мая

Назван лучший футболист «Локомотива» по итогам мая
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Нападающий Тимур Сулейманов стал лучшим игроком «Локомотива» в мае. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

«Нападающий выходил в старте в каждом матче прошлого месяца, много боролся и, конечно, забивал. Дубль в ворота «Факела», а также гол «Балтике». Плюс тот самый пас пяткой. Тимур, продолжай в том же духе в следующем сезоне!» – говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

Отметим, что в ходе голосования Сулейманов набрал 46,4% голосов. Второе место в номинации у Максима Глушенкова, третье — у Алексея Батракова. Далее расположились Илья Лантратов и Александр Сильянов.

Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионата России по футболу московский «Локомотив» заработал 53 очка. Он занял четвёртое место в турнирной таблице.

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