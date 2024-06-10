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Жеребьёвка Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025: во сколько начало, где смотреть

Жеребьёвка Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025: во сколько начало, где смотреть
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Сегодня, 10 июня, пройдёт жеребьёвка группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России нового сезона-2024/2025. В прямом эфире жеребьёвку покажет телеканал «Матч ТВ». Начало жеребьёвки — в 20:30 по московскому времени.

В ходе жеребьёвки по группам поочередно будут распределены команды первой, второй, третьей и четвёртой корзин. Как и в прошлых двух сезонах (2022/2023, 2023/2024), в одной группе Пути РПЛ могут оказаться не более двух команд из Москвы и Московской области, а также не более одной команды из региона, в котором действует режим временного ограничения полётов («Краснодар», «Ростов», «Факел»).

В Пути РПЛ Фонбет Кубка России сыграют 16 клубов Российской Премьер-Лиги, которые будут разделены на четыре группы. Команды сыграют два круга, всего шесть матчей. Клубы, занявшие первые два места в каждой группе, отправятся в верхнюю сетку второй стадии (плей-офф), третья команда группы – в нижнюю сетку второй стадии (плей-офф), последняя команда каждой группы закончит участие в турнире.

1-й тур группового этапа Пути РПЛ запланирован на 31 июля.

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