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«Краснодар» объявил о продлении контракта с Александром Черниковым

«Краснодар» объявил о продлении контракта с Александром Черниковым
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Пресс-служба «Краснодара» в социальных сетях сообщила о продлении контракта с российским полузащитником Александром Черниковым. Стороны подписали новый пятилетний контракт.

Отметим, что срок действия его предыдущего контракта истекал 30 июня 2026 года. Дата окончания нового договора – 30 июня 2029 года.

Александр Черников – воспитанник клубной Академии «Краснодара». Он дебютировал в основном составе южан в 2019 году и на данный момент провёл за чёрно-зелёных 86 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передач.

Напомним, в минувшем сезоне Черников принял участие в 34 матчах клуба во всех турнирах и отметился одним голом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 5 млн.

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