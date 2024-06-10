Жеребьёвка Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025: состав корзин

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Сегодня, 10 июня, пройдёт жеребьёвка группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России нового сезона-2024/2025. В прямом эфире жеребьёвку покажет телеканал «Матч ТВ». Начало жеребьёвки — в 20:30 по московскому времени.

Состав корзин жеребьёвки группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025

Корзина 1: «Зенит» (Санкт-Петербург), «Краснодар», «Динамо» (Москва), «Локомотив» (Москва).

Корзина 2: «Спартак» (Москва), ЦСКА (Москва), «Ростов» (Ростов-на-Дону), «Рубин» (Казань).

Корзина 3: «Крылья Советов» (Самара), «Ахмат» (Грозный), «Факел» (Воронеж), «Оренбург».

Корзина 4: «Пари Нижний Новгород», «Химки» (Московская область), «Динамо» (Махачкала), «Акрон» (Тольятти).

1-й тур группового этапа Пути РПЛ запланирован на 31 июля.