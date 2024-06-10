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Стали известны комментаторы первых матчей Евро–2024

Стали известны комментаторы первых матчей Евро–2024
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Комментатор Константин Генич будет комментировать один из стартовых матчей чемпионата Европы – 2024 в Германии, в котором встретятся сборные Испании и Хорватии. Встреча пройдёт 15 июня и начнётся в 18:45 мск. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Календарь Евро-2024

Кроме того, Станислав Минин назначен комментировать встречу сборных Италии и Албании, которая пройдёт 15 июня и начнётся в 21:45 мск. Роман Трушечкин отработает матч Словения — Дания, запланированный на 16 июня в 18:45 мск, а Александр Неценко будет комментировать игру между сборными Сербии и Англии, стартовый свисток о начале которой раздастся в 21:55 мск.

Таблица групп Евро-2024

Напомним, в прямом эфире игры чемпионата Европы покажут в России телеканал «Матч» и онлайн-кинотеатр Okko.

Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии и продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Откроет новый чемпионат Европы противостояние сборных Германии и Шотландии в рамках группы А. Игра состоится 14 июня.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

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