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Полузащитник «Монако» Фофана покинет клуб этим летом — Фабрицио Романо

Полузащитник «Монако» Фофана покинет клуб этим летом — Фабрицио Романо
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Полузащитник «Монако» Юссуф Фофана покинет клуб этим летом, сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, игрок уже договорился с монегасками, что уйдёт из команды. Пока продвинутых переговоров о трансфере ещё нет, но Фофана чувствует, что готов к новому вызову в своей карьере.

Ранее сообщалось, что 25-летним полузащитником интересуются «Арсенал» и другие клубы АПЛ, а также «Милан».

В текущем сезоне Фофана провёл за «Монако» 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

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