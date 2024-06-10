Экс-начальник «Локомотива» Сухина предположил причины ухода Кварацхелии из клуба

Бывший судья РПЛ и экс-начальник команды железнодорожников Станислав Сухина высказался о причинах ухода нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии из «Локомотива».

— Вы поняли лично для себя, почему Хвича ушёл из «Локомотива»?

— Как я понял, агент Хвичи выбирал до последнего более выгодный вариант. Потому что Хвича приехал на сборы с «Локомотивом» и встал вопрос о том, что ему надо делать российскую визу, а мы в Австрии находились. И вроде как уже руки пожали и должны контракт подписать, но что-то как-то тянется. Агент пропадает со связи. Это то, что я знаю. Я же нюансов тоже не знаю. В итоге встал вопрос, что надо либо ему делать визу, либо он мимо. Нужно было успеть за определённое количество дней, ехать в Словению.

Ну, решили, делаем. Клуб мы серьёзный, — значит, делаем, а дальше уж как получится. И получилось, что он ушёл. Сёмин расстроился сильно. Потому что, как показало время, он очень неплохой футболист. Я помню его — приехал паренёк из Грузии, ну, просто парень такой, не избалованный вообще, по-русски тяжело разговаривающий.

После его нескольких тренировок Фарфан сказал, что это будет очень хороший футболист. То же самое сказал Чорлука. Время показало, что Хвича — неплохой футболист, — приводит слова Сухины Legalbet.

Кварацхелия выступал за «Локомотив» на правах аренды из грузинского «Рустави» в 2019 году. Железнодорожники не выкупили футболиста, и игрок перешёл в казанский «Рубин», из которого летом 2022 года транзитом через «Динамо» Батуми отправился в итальянский «Наполи».