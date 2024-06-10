Израильский агент высказался о выступлении Лесового за «Маккаби» Хайфа

Израильский футбольный агент Григорий Крицер поделился мнением об игре российского футболиста Даниила Лесового в составе «Маккаби» Хайфа.

«У Лесового были травмы и немного неудачное выступление. Говорят, что ещё должно быть немного фарта. Наверное, Лесовому не повезло. Была пара игр, где не только он сыграл неудачно, но и вся команда. А где уже была игра получше, его не ставили. Как-то не пошло у него. Клуб не стал давать ему шанс и решил не продолжать сотрудничество», — сказал Крицер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Динамо» сообщило о переходе Даниила Лесового на правах аренды в «Маккаби» Хайфа 2 февраля. Отмечалось, что арендное соглашение рассчитано до 30 июня и подразумевает возможность выкупа прав на футболиста. За клуб из Израиля россиянин успел сыграть девять матчей и не отметился результативными действиями.