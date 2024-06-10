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Игрок «Ростова» Глебов: не переживаю, успею ли отдохнуть после прошедшего сезона

Игрок «Ростова» Глебов: не переживаю, успею ли отдохнуть после прошедшего сезона
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал, как пройдёт его отпуск после окончания сезона-2023/2024 РПЛ.

— Успешь ли отдохнуть после сезона?
— Отдохнём. Я за это сильно не переживаю. В Ростов поеду, а там дальше — разберёмся, — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В прошедшем сезоне Данил Глебов принял участие в 30 матчах за «Ростов» в Российской Премьер-Лиге, отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также на счету футболиста 12 матчей в составе сборной России.

Напомним, «Ростов» завершил сезон-2023/2024 на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Валерия Карпина набрала 43 очка в 30 матчах. Отметим также, что в последних четырёх встречах чемпионата России минувшего сезона жёлто-синие потерпели три поражения.

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