Игрок «Ростова» Глебов: не переживаю, успею ли отдохнуть после прошедшего сезона

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал, как пройдёт его отпуск после окончания сезона-2023/2024 РПЛ.

— Успешь ли отдохнуть после сезона?

— Отдохнём. Я за это сильно не переживаю. В Ростов поеду, а там дальше — разберёмся, — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В прошедшем сезоне Данил Глебов принял участие в 30 матчах за «Ростов» в Российской Премьер-Лиге, отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также на счету футболиста 12 матчей в составе сборной России.

Напомним, «Ростов» завершил сезон-2023/2024 на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Валерия Карпина набрала 43 очка в 30 матчах. Отметим также, что в последних четырёх встречах чемпионата России минувшего сезона жёлто-синие потерпели три поражения.