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Роман Нагучев прокомментирует матч открытия Евро-2024 между Германией и Шотландией

Роман Нагучев прокомментирует матч открытия Евро-2024 между Германией и Шотландией
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Комментатор Роман Нагучев будет работать на матче открытия чемпионата Европы – 2024, в котором встретятся сборные Германии и Шотландии. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Календарь Евро-2024

Встреча запланирована на 14 июня, стартовый свисток о начале матча прозвучит в 21:00 по московскому времени. Игра пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене.

Таблица групп-Евро-2024

Напомним, в прямом эфире игры чемпионата Европы покажут в России телеканал «Матч» и онлайн-кинотеатр Okko.

Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии и продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

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