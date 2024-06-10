Агент Конате: на нас выходят клубы в большом количестве — смотрим и ждём

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы бывшего нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, высказался о будущем своего клиента.

«Конате сейчас играет за сборную: то в отеле, то в дороге, то на тренировке. Мы пока не двигаемся. Сегодня он сыграет ещё один матч за Буркина-Фасо, и тогда начнём как-то двигаться. Ещё недельку.

Конечно, на нас выходят клубы в большом количестве. Нужно выбирать из всех. Есть разные предложения. Европейские клубы до конца Евро не будут делать заходов, арабские, саудовские, катарские — да. Мы смотрим и ждём. Приоритет Мохамеда — хороший клуб с хорошей зарплатой», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

31 мая грозненский «Ахмат» объявил об уходе Мохамеда на правах свободного агента. Конате в составе «Ахмата» принял участие в 90 официальных матчах за это время. В минувшем сезоне чемпионата России Мохамед Конате провёл 28 матчей, забил 11 мячей и отдал одну голевую передачу. Форвард из Буркина-Фасо является лучшим бомбардиром грозненской команды за всю историю выступлений в РПЛ.