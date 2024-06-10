Гвардиола: я ближе к тому, чтобы уйти из «Ман Сити», чем остаться

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своём будущем в английском клубе.

«Реальность такова, что я сейчас ближе к тому, чтобы уйти, чем остаться. Обсуждали с клубом, я чувствую, что хочу остаться. В следующем сезоне я останусь и по его ходу буду разговаривать с клубом. Увидим», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, главным тренером «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал летом 2016 года после ухода из мюнхенской «Баварии». За восемь лет Гвардиола выиграл с командой 16 трофеев, из которых 13 — внутри Англии. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2025 года.

Ранее тренер также возглавлял «Барселону» и мюнхенскую «Баварию».