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Писарев считает, что переход Сафонова в «ПСЖ» не сорвётся

Писарев считает, что переход Сафонова в «ПСЖ» не сорвётся
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Тренер сборной России Николай Писарев считает, что личные проблемы не сорвут переход голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Я уверен, что контракт не под угрозой. Он прошёл медосмотр, провёл хороший матч с Беларусью. Сейчас ему надо отдохнуть, разобраться со своей ситуацией и ехать в «ПСЖ». Едет ли он вторым в «ПСЖ»? Кто вам сказал, что он едет вторым? Его берут в равной ситуации с Доннаруммой. Он психологически готов играть на таком уровне», — сказал Писарев в эфире телеканала «Матч ТВ».

На прошлой неделе стало известно, что вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову нельзя выезжать из России по причине задолженности по алиментам. По данным СМИ, решение об ограничении на выезд было принято 6 июня 2024 года. В феврале этого же года Сафонов проиграл суд бывшей жене, с которой он развёлся в 2021 году. Суд обязал Матвея выплачивать четверть доходов в качестве алиментов. Изначально речь шла про 17 млн рублей. Однако позже произошёл перерасчёт, по результатам которого долг Сафонова вырос до 60 млн.

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