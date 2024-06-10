Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Исландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Фомина: трансфер Даниила в Европу возможен

Агент Фомина: трансфер Даниила в Европу возможен
Комментарии

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы полузащитника московского «Динамо» и сборной России Даниила Фомина, рассказал, как продвигается работа с переездом игрока в европейский чемпионат.

«Трансфер Фомина в Европу возможен, но пока рано говорить о чём-то конкретном. Посмотрим, как будет складываться ситуация», — приводит слова Федерико Пасторелло «РБ Спорт».

Ранее представитель футболиста сообщил о ведущейся работе по трансферу Фомина в клуб из европейского чемпионата.

Даниил Фомин выступает за московское «Динамо» с августа 2020 года. Соглашение 27‑летнего игрока с бело-голубыми рассчитано до 30 июня 2025 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл за динамовцев 34 матча, забил три мяча и отдал семь результативных передач.

Материалы по теме
Игрок «Динамо» Фомин: Братский кубок — отличная возможность подготовиться к РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android