Агент Фомина: трансфер Даниила в Европу возможен

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы полузащитника московского «Динамо» и сборной России Даниила Фомина, рассказал, как продвигается работа с переездом игрока в европейский чемпионат.

«Трансфер Фомина в Европу возможен, но пока рано говорить о чём-то конкретном. Посмотрим, как будет складываться ситуация», — приводит слова Федерико Пасторелло «РБ Спорт».

Ранее представитель футболиста сообщил о ведущейся работе по трансферу Фомина в клуб из европейского чемпионата.

Даниил Фомин выступает за московское «Динамо» с августа 2020 года. Соглашение 27‑летнего игрока с бело-голубыми рассчитано до 30 июня 2025 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл за динамовцев 34 матча, забил три мяча и отдал семь результативных передач.