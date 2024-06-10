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Игрок «Штутгарта» Штиллер может перейти в «Барселону» — источник

Игрок «Штутгарта» Штиллер может перейти в «Барселону» — источник
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23-летний полузащитник «Штутгарта» Ангело Штиллер может стать игроком «Барселоны», сообщает испанское интернет-издание Sport.es.

По информации источника, новый главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик заинтересован в переходе футболиста для усиления центра поля. Штиллер уже выступал под руководством немецкого специалиста в «Баварии», где дебютировал в Лиге чемпионов и кубке Германии.

Ангело Штиллер — воспитанник мюнхенской «Баварии». В текущем сезоне полузащитник провёл за «Штутгарт» 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и шестью результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

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