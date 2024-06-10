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38-летний голкипер «МЮ» будет помогать вратарям сборной Англии на Евро-2024

38-летний голкипер «МЮ» будет помогать вратарям сборной Англии на Евро-2024
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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Том Хитон прибыл в расположение сборной Англии, ведущей подготовку к предстоящему чемпионату Европы – 2024. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

38-летний голкипер будет вратарём для тренировок сборной Англии. Отмечается, что он призван помочь готовиться к матчам вратарям национальной команды Джордану Пикфорду, Аарону Рэмсдейлу и Дину Хендерсону и не будет включён в заявку сборной на турнир.

Календарь Евро-2024

Том Хитон выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2021 года. За три года в составе манкунианцев вратарь отыграл четыре матча. Также на счету Хитона три игры за сборную Англии.

Таблица групп Евро-2024

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии и продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Откроет новый чемпионат Европы противостояние сборных Германии и Шотландии в рамках группы А. Игра состоится 14 июня. Сборная Англии находится в группе C, где сыграет со Словенией, Данией и Сербией.

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