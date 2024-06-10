Юрист рассказала, что разбирательство по алиментам не помешает Сафонову перейти в «ПСЖ»

Руководитель спортивной практики юридического агентства Clever Consult Анна Анцелиович ответила на вопрос о возможном срыве перехода голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ» из-за судебного процесса из-за невыплаты футболистом алиментов.

«Наличие разбирательства в отношении Сафонова никак не повлияет на его трансфер. В спортивной сфере не проводится каких-то проверок. То, какие проводятся проверки, зависит индивидуально от каждого клуба, но никакие регламентирующие документы не запрещают заключение договора с таким игроком», — приводит слова Анцелиович Metaratings.

Ранее стало известно, что Сафонову нельзя выезжать из России по причине задолженности по алиментам. Из-за этого запрета может сорваться трансфер голкипера в «ПСЖ». По данным СМИ, решение об ограничении на выезд было принято 6 июня 2024 года. В феврале этого же года Сафонов проиграл суд бывшей жене, с которой он развёлся в 2021 году. Суд обязал Матвея выплачивать четверть доходов в качестве алиментов. Изначально речь шла про 17 млн рублей. Однако позже произошёл перерасчёт, по результатам которого долг Сафонова вырос до 60 млн.