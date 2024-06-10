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Игрок «Локомотива» Карпукас — о Баринове: рядом с ним я чувствую себя увереннее

Игрок «Локомотива» Карпукас — о Баринове: рядом с ним я чувствую себя увереннее
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21-летний полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас высказался о взаимоотношениях с одноклубником Дмитрием Бариновым.

«Он мне очень помогает на поле. Дима проделывает огромный объём работы, это всегда играет мне на руку. Иногда я даже могу передохнуть, потому что он везде успевает. Дима для меня как старший брат, я всегда к нему могу обратиться. Рядом с ним я чувствую себя увереннее. Точно знаю, что он меня подстрахует», – приводит слова Карпукаса Metaratings.

Напомним, Артём Карпукас — воспитанник академии московского «Локомотива». В этом сезоне игрок провёл 30 матчей во всех турнирах, в которых сумел отметиться одним забитым мячом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

Дмитрий Баринов всю карьеру провёл в «Локомотиве» и также является воспитанником клуба. С 2022 года полузащитник является капитаном железнодорожников. В минувшем сезоне Баринов сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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