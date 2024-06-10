Талалаев рассказал, при каком условии возможен переход Дзюбы в «Химки»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о возможном переходе бывшего нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в подмосковную команду. Специалист заявил, что ждёт звонка от футболиста.

«Мы всегда готовы к переговорам. В футбольном мире мой телефон знает каждый. Как вы можете убедиться, даже здесь, в отпуске, я всегда доступен для звонка. Но Дзюба мне не звонил. Без личной беседы я не беру ни одного игрока в команду. И если игрок будет заведён без моего ведома, то единственное, что он будет делать — бегать в стороне. Иной выход — придётся менять тренерский штаб. Поэтому вариантов событий не так много.

Не будет ли повторения истории про наш телефонный разговор и просмотр в «Торпедо»? А вы думаете, я за год должен был сильно измениться? Я точно не изменился. Если он изменился в лучшую сторону, повторю ещё раз, мой телефон знает каждый. А тот единственный телефонный разговор за пять лет у нас действительно был только один, Артём тогда сам звонил. Мы тогда с ним всё обсудили достаточно чётко», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Напомним, Артём Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года по июнь 2024 года. За полтора сезона в составе красно-зелёных нападающий провёл 39 матчей, забил 12 голов и оформил девять результативных передач. До присоединения к железнодорожникам Дзюба мог перейти в «Торпедо», которое тогда возглавлял Андрей Талалаев.