Игрок «Ростова» Глебов — о Джикии: конечно, он усилил бы нас

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов высказался о том, помог бы ли бывший защитник «Спартака» Георгий Джикия команде.

– Джикия без команды пока – хотели бы его прихода в «Ростов»?

– Он сильный опытный футболист. Конечно, он поможет, усилит нас, – приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Ранее в «Оренбурге» и «Ахмате» ответили на вопрос о возможном подписании Джикии этим летом.

Напомним, 18 мая красно-белые объявили, что приняли решение не продлевать контракт с 30-летним защитником, заканчивающийся этим летом. Джикия провёл за красно‑белых 215 матчей, в составе команды футболист выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Согласно информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 3,5 млн.