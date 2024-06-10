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Кобелев: мне вообще параллельно на все сборные на Евро-2024

Кобелев: мне вообще параллельно на все сборные на Евро-2024
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Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о фаворитах на ближайшем чемпионате Европы – 2024.

«Даже не представляю, кто на предстоящем Евро является фаворитом. Конечно, я буду смотреть и наблюдать за этим турниром. Это всё-таки европейское футбольное событие. Буду ли я кому-то симпатизировать? Мне вообще параллельно на все сборные, кроме нашей. Надо смотреть, чтобы знать, кто лучший в европейском футболе», – приводит слова Кобелева «РБ Спорт».

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии и продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Откроет новый чемпионат Европы противостояние сборных Германии и Шотландии в рамках группы А. Игра состоится 14 июня.

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