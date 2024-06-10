Источник: «Арсенал» арендует полузащитника «Локомотива» Никитина

Крайний полузащитник «Локомотива» Андрей Никитин проведёт предстоящий сезон-2024/2025 в тульском «Арсенале». Об этом информирует журналист Сергей Ильёв в своём телеграм-канале.

По сообщению источника, Никитин перейдёт в тульский клуб на правах аренды. Футболист уже подписал предварительное соглашение с туляками и должен пройти медобследование для того, чтобы его переход в «Арсенал» вступил в силу.

23-летний Андрей Никитин перешёл в «Локомотив» в начале 2021 года из воронежского «Факела». С тех пор он ещё не дебютировал в составе основной команды железнодорожников. Последние три сезона Никитин провёл в арендах в «Факеле», «Уфе» и в «СКА-Хабаровск». В минувшем сезоне Первой лиги в составе хабаровчан футболист провёл 32 матча, в которых отметился двумя голами и четырьмя голевыми передачами. Контракт Никитина с «Локомотивом» рассчитан до лета 2025 года. Рыночная стоимость полузащитника, по версии интернет-портала Transfermarkt, составляет € 450 тыс.