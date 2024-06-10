Вратарь сборной Бельгии Кастельс переходит в саудовскую «Аль-Кадисию» — Романо

31-летний вратарь «Вольфсбурга» и сборной Бельгии Коэн Кастельс станет игроком «Аль-Кадисии», сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, голкипер сегодня, 10 июня, уже подписал контракт с саудовским клубом и скоро будет представлен в качестве нового игрока команды.

31-летний Кастельс выступает за «Вольфсбург» с января 2015 года. У футболиста этим летом заканчивается контракт с командой. В прошедшем сезоне голкипер провёл за клуб 27 матчей во всех турнирах, отыграв пять из них «на ноль». В сезоне-2015/2016 Коэн вместе с «Вольфсбургом» стал обладателем Суперкубка Германии. За свою карьеру футболист успел также поиграть за «Генк», «Вердер» и «Хоффенхайм».