Кафанов: все футболисты стали сытыми, а собирать надо голодных и мотивированных

Тренер вратарей сборной России по футболу и «Ростова» Виталий Кафанов рассказал, насколько важна ментальная сторона в карьере современных футболистов.

«Все стали сытыми. А собирать надо голодных, мотивированных. Помню, когда только начинал работать тренером, прочитал у Валерия Лобановского: самое главное — мотивация.

Это та самая причина, почему я никогда не брал первых вратарей. Хотя в «Рубине» мы могли купить любого, что в России, что за границей. Мне нужен был такой, кто из штанов выпрыгнет, всё уберёт в сторону, будет жить только футболом. Только с такими можно большие задачи решать. Конечно, если с мозгами у человека всё в порядке», — приводит слова Кафанова RT.

Напомним, 64-летний Кафанов работал в тренерском штабе «Рубина» в периоды с 2002 по 2013, а также с 2017 по 2019 год.