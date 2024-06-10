Тренер вратарей сборной России Кафанов объяснил, почему Сафонова пригласили в «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов высказался о возможном переходе голкипера Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

«Если у Сафонова получится заиграть в ПСЖ, на других российских вратарей тоже, наверное, начнут смотреть по-другому. Просто тренеры должны понимать: по нынешним понятиям вратарь — это полевой игрок. Почему Матвея пригласили? Он ногами хорошо играет», — приводит слова Кафанова RT.

Напомним, ранее известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» планирует оформить трансфер Сафонова в июне. По информации Романо, это займёт некоторое время, но с «Краснодаром» всё уже согласовано. Сообщается, что Матвей Сафонов подпишет контракт до 2029 года в качестве нового вратаря «ПСЖ», в то время как «Краснодар» побьёт рекорд продаж, получив около € 20 млн, включая дополнительные бонусы.