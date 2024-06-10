Игрок «Локомотива» Карпукас — о голе «Балтике»: радовался голевой передаче от Глушенкова

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас высказался о своём забитом голе с передачи вингера клуба Максима Глушенкова в ворота «Балтики» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Я очень сильно хотел, чтобы Макс сделал 16-17-ю голевую передачу. Он точно заслуживает быть на первом месте по ассистам. Когда твой партнёр по команде стоит на первом месте – это дорогого стоит, он заслужил это.

Любому футболисту нравится забивать, но я особого значения этому не придаю. В этот раз очень радовался именно голевой передаче от Глуша. Я за его ассист был рад больше, чем за свой гол», – приводит слова Карпукаса Metaratings.

Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года Максим выступает за «Локомотив». В минувшем сезоне 23-летний полузащитник провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в € 11 млн.