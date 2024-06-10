Агент: Алекс Фернандес планирует остаться в «Балтике»

Агент Эдуардо Пинейро, представляющий интересы нападающего «Балтики» Алекса Фернандеса, рассказал, останется ли бразильский футболист в калининградской команде после её вылета в Первую лигу.

«У Алекса контракт с «Балтикой», он планирует остаться», — приводит слова Пинейро «РБ Спорт».

22-летний Алекс Фернандес перешёл в «Балтику» из болгарского «Черно море» в феврале 2024 года. Сумма трансфера составила € 850 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 800 тыс. В минувшем сезоне Фернандес сыграл 18 матчей за «Балтику» во всех соревнованиях, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.

Напомним, «Балтика» заняла предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, набрав 26 очков за 30 матчей, и вылетела в Первую лигу.