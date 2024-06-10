Польша — Турция: текстовая онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 21:45

Сегодня, 10 июня, состоится товарищеский матч между национальными командами Польши и Турции. Встреча пройдёт на стадионе «Народовы» в Варшаве. Игра стартует в 21.45 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию предстоящего матча.

Отметим, что обе команды продолжают подготовку к предстоящему чемпионату Европы. Польша находятся в группе D чемпионата Европы 2024 года, где им будут противостоять национальные команды Франции, Нидерландов и Австрии, а Турция — в группе F, где встретится с Грузией, Португалией и Чехией.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.