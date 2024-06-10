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Глава Казахстанской федерации футбола: нам бы был интересен товарищеский матч с Россией

Глава Казахстанской федерации футбола: нам бы был интересен товарищеский матч с Россией
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Президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов оценил шанс проведения матча со сборной России.

«У нас всегда есть желание сыграть со сборной России. Нам бы был интересен этот матч, но пока все находится на стадии переговоров. Наша сборная всегда хотела бы получать такие практики, как игры с российской командой. Динамика такова: мы сыграли с Арменией, завтра матч с Азербайджаном, а с Россией сыграть нам еще интереснее. Если получится договориться, то мы официально об этом объявим. Пока обсуждения по матчу между КФФ и РФС нет — есть желание от обеих сторон», – приводит слова Барменкулов Sport24.

Ранее сборную Казахстана возглавил Станислав Черчесов, который работал с российской национальной командой с 2016 по 2021 год.

Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Свой последний товарищеский матч команда Валерия Карпина провела 7 июня. Она сыграла с Беларусью в Минске. Встреча завершилась разгромной победой россиян со счётом 4:0.

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