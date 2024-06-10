Тони Кроос — Беккеру: мой бэкхенд сейчас недостаточно хорош, Борис

Полузащитник сборной Германии, легенда «Реала» Тони Кроос и шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер провели забавную беседу в социальных сетях по ходу мужского «Ролан Гаррос» — 2024.

Беккер: нам (имеет в виду Германию в лице Александра Зверева) нужна твоя поддержка, Тони!

Кроос: мой бэкхенд сейчас недостаточно хорош, Борис.

Беккер: твоя сила в ногах.

Напомним, в финале «Ролан Гаррос» — 2024 21-летний испанец Карлос Алькарас (3) со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2 обыграл олимпийского чемпиона 2020 года четвёртую ракетку мира немца Александра Зверева (4). Благодаря данной победе Карлос стал самым молодым обладателем трёх ТБШ на разных покрытиях. Кроос поддерживал в этом матче Зверева.