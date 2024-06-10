«Локомотив» заменил Дзюбу, клуб РПЛ готов отдать € 25 млн за Педро. Главное к вечеру

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв подписал контракт с «Локомотивом», один из российских клубов предложил € 25 млн за форварда сборной Бразилии Педро, а Элина Аванесян отныне будет представлять Армению. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 10 июня.

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