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Новости спорта 10 июня: Локомотив трансферы Дзюба Воробьёв, Педро бразилец РПЛ, Аванесян Армения теннис, Сафонов ПСЖ жена алименты

«Локомотив» заменил Дзюбу, клуб РПЛ готов отдать € 25 млн за Педро. Главное к вечеру
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Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв подписал контракт с «Локомотивом», один из российских клубов предложил € 25 млн за форварда сборной Бразилии Педро, а Элина Аванесян отныне будет представлять Армению. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 10 июня.

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