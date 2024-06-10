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Карпукас: сложилось ощущение, что «Динамо», «Краснодар» и «Зенит» боялись чемпионства

Карпукас: сложилось ощущение, что «Динамо», «Краснодар» и «Зенит» боялись чемпионства
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Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас поделился впечатлениями от чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге на финише сезона-2023/2024.

«Все команды много ошибались. Сложилось ощущение, что клубы боялись чемпионства. Как будто боялись победить. Болел ли за кого-то из трио «Динамо», «Краснодара» и «Зенита» в последнем туре? Нет, такого не было. У меня нет пристрастий к другим командам. Мне всё равно на чемпионство, если мы за него не боремся», – приводит слова Карпукаса Metaratings.

В заключительном туре РПЛ «Краснодар» дома обыграл московское «Динамо» (1:0), а петербургский «Зенит» на своём поле победил «Ростов» (2:1). «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России, набрав 57 очков. «Краснодар» оказался вторым, «Динамо» заняло третье место (по 56 очков).

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