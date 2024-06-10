Игрок «Челси» Колвилл может перейти в «Баварию» — источник

21-летний защитник «Челси» Леви Колвилл может стать игроком «Баварии», сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, мюнхенцы всерьёз заинтересованы в трансфере молодого англичанина. Первые переговоры между клубами уже состоялись. Сообщается, что Колвилл рассматривается в качестве альтернативы защитнику леверкузенского «Байера» Жонатану Та.

Ранее сообщалось, что лондонцам необходимо продать футболистов на сумму в £ 100 млн (€ 117 млн). В список из игроков на выход включают семерых игроков.

Колвилл является воспитанником «Челси». В этом сезоне 21-летний Леви провёл 32 матча за лондонский клуб во всех турнирах, в которых забил один мяч и оформил одну результативную передачу.