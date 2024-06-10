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Защитник Павлович покинул расположение сборной Германии накануне Евро-2024

Защитник Павлович покинул расположение сборной Германии накануне Евро-2024
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Защитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Александар Павлович не вернулся в расположение сборной Германии, ведущей подготовку к домашнему чемпионату Европы – 2024. Об этом сообщает Немецкий футбольный союз.

Отмечается, что защитник получил инфекцию, из-за которой покинул базу сборной Германии в городе Херцогенаурах. Характер болезни футболиста неизвестен. Остальные 25 игроков национальной команды продолжают готовиться к матчам чемпионата Европы – 2024.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии и продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Откроет новый чемпионат Европы матч сборных Германии и Шотландии в рамках группы А. Игра состоится 14 июня. Сборные Германии и Шотландии находятся в группе А, где вместе им противостоят Венгрия и Швейцария.

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