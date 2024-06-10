Кафанов: Карпин объясняет вратарям только то, как они должны развивать атаку

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов ответил на вопрос, является ли работа с голкиперами целиком и полностью его зоной ответственности.

«Да. За исключением тех моментов, когда мы тренируем выход из обороны за счёт короткого и среднего паса при прессинге соперника. Здесь уже подключается Валерий Карпин. Объясняет, причём не только на поле, но и на теоретических занятиях, в каком направлении вратари должны развивать атаку. На следующий день после матча идёт подробный видеоразбор. Такую схему мы практикуем уже три года», — приводит слова Кафанова RT.

Напомним, Виталий Кафанов с 2001 года занимается тренерской деятельностью. В разные годы был тренером вратарей в смоленском «Кристалле», «Ростове» и национальной команде Казахстана. Виталий Кафанов работал в «Рубине» с 2003 по 2014 год, а также с 2017-го по 2019-й. Вместе с командой становился дважды чемпионом России, выигрывал два Суперкубка России, один Кубок России. В 2019 году заключил соглашение с футбольным клубом «Ростов», в котором ранее уже работал с 2015 по 2017 год. В 2021 году он вошёл в тренерский штаб сборной России по футболу под руководством Валерия Карпина.