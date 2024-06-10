Перенесённую жеребьёвку Кубка России вновь отложили из-за футзала

Сегодня, 10 июня, пройдёт жеребьёвка группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России нового сезона-2024/2025. В прямом эфире её покажет телеканал «Матч ТВ». Начало жеребьёвки — в 20:30 по московскому времени.

Однако на момент выхода новости жеребьёвка ещё не началась из-за ответного матча финала чемпионата России по футзалу между «Ухтой» и «Газпром-Югра», прямая трансляция которого демонстрируется на телеканале «Матч ТВ». Игра перешла в дополнительное время.

Жеребьёвка изначально должна была состояться 2 июня, однако была перенесена в связи с тем, что бюро исполкома РФС не приняло решение о формате проведения группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025.

Напомним, в ходе жеребьёвки по группам поочередно будут распределены команды первой, второй, третьей и четвёртой корзин. Как и в прошлых двух сезонах (2022/2023, 2023/2024), в одной группе Пути РПЛ могут оказаться не более двух команд из Москвы и Московской области, а также не более одной команды из региона, в котором действует режим временного ограничения полётов («Краснодар», «Ростов», «Факел»).

В Пути РПЛ Фонбет Кубка России сыграют 16 клубов Российской Премьер-Лиги, которые будут разделены на четыре группы. Команды сыграют два круга, всего шесть матчей. Клубы, занявшие первые два места в каждой группе, отправятся в верхнюю сетку второй стадии (плей-офф), третья команда группы – в нижнюю сетку второй стадии (плей-офф), последняя команда каждой группы закончит участие в турнире.