Карпукас: положительно смотрю на шутки Карпина

Полузащитник сборной России Артём Карпукас рассказал о своём отношении к шуткам главного тренера команды Валерия Карпина в адрес футболистов.

«Обидно ли услышать от Карпина «футболистик» или «коряга»? Нет-нет, не обидно (смеётся). Удивился, что Карпин так меня называл? Нет, потому что следил за сборной в социальных сетях, когда ее возглавил Карпин. Мне нравится такая манера общения. Я положительно смотрю на шутки Валерия Георгиевича. Всех футболистов это расслабляет, мы чересчур заряжены и заточены. Такое общение мне ближе», – приводит слова Карпукаса Metaratings.

Карпин был назначен главным тренером сборной России в июле 2021 года. Под его руководством команда провела 18 матчей, выиграла 11 из них, шесть раз сыграла вничью и потерпела одно поражение. Действующий контракт специалиста со сборной истекает летом 2024 года.

Напомним, сборная России по футболу свой последний товарищеский матч провела 7 июня. Команда Валерия Карпина в гостях обыграла команду Беларуси – 4:0.