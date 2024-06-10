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«Успеет экспертом на жеребьёвку». Пресс-служба РПЛ — об увольнении Талалаева из «Химок»

«Успеет экспертом на жеребьёвку». Пресс-служба РПЛ — об увольнении Талалаева из «Химок»
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Пресс-служба Российской Премьер-Лиги иронично отреагировала на задержавшееся начало жеребьёвки группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России и увольнение главного тренера «Химок» Андрея Талалаева. Ранее журналист Иван Карпов сообщил о решении руководства «Химок» уволить тренера после выхода клуба в РПЛ. Источники «Чемпионата» подтвердили эту информацию.

На момент выхода новости жеребьёвка группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России ещё не началась из-за ответного матча финала чемпионата России по футзалу между «Ухтой» и «Газпромом-Югра», прямая трансляция которого демонстрируется на телеканале «Матч ТВ». Игра перешла в серию пенальти.

Пари Суперлига . Финал
10 июня 2024, понедельник. 18:30 МСК
Ухта
Ухта
Пенальти
3 : 3
ОТ
Газпром-Югра
Югорск
0:1 Понкратов – 9'     0:2 Виноградов – 13'     1:2 Щимба – 16'     2:2 Прудников – 36'     3:2 Гитта – 44'     3:3 Гильерме – 45'    
Удаления: Денисов – 13' / нет

«Если все пенальти проверять, то Андрей Викторович успеет в студию экспертом на жеребьёвку», — написала пресс-служба РПЛ в официальном телеграм-канале.

Андрей Талалаев руководил «Химками» с апреля 2023 года. Под его руководством подмосковная команда провела 47 матчей, 25 из которых выиграла, восемь свела к ничьей и 14 проиграла. «Химки» стали победителями Первой лиги минувшего сезона.

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