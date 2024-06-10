«Успеет экспертом на жеребьёвку». Пресс-служба РПЛ — об увольнении Талалаева из «Химок»

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги иронично отреагировала на задержавшееся начало жеребьёвки группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России и увольнение главного тренера «Химок» Андрея Талалаева. Ранее журналист Иван Карпов сообщил о решении руководства «Химок» уволить тренера после выхода клуба в РПЛ. Источники «Чемпионата» подтвердили эту информацию.

На момент выхода новости жеребьёвка группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России ещё не началась из-за ответного матча финала чемпионата России по футзалу между «Ухтой» и «Газпромом-Югра», прямая трансляция которого демонстрируется на телеканале «Матч ТВ». Игра перешла в серию пенальти.

«Если все пенальти проверять, то Андрей Викторович успеет в студию экспертом на жеребьёвку», — написала пресс-служба РПЛ в официальном телеграм-канале.

Андрей Талалаев руководил «Химками» с апреля 2023 года. Под его руководством подмосковная команда провела 47 матчей, 25 из которых выиграла, восемь свела к ничьей и 14 проиграла. «Химки» стали победителями Первой лиги минувшего сезона.