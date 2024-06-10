Нидерланды — Исландия: стартовые составы команд на товарищеский матч

Сегодня, 10 июня, состоится товарищеский матч между сборной Нидерландов и командой Исландии. Встреча пройдёт на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме. Игра стартует в 21.45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны стартовые составы команд на товарищеский матч.

Нидерланды: Вербрюгген, де Врей, ван Дейк, Аке, Думфрис, Рейндерс, Компейнерс, Верман, Симонс, Депай, Гакпо.

Исландия: Валдимарссон, Бьяркасон, Фридрикссон, Ингасон, Финнссон, Гудмундссон, Харальдссон, Траустасон, Торстейнссон, Андерсон, Гудьонсен.

В последний раз соперники встречались ещё в 2015 году, тогда Исландия одержала победу в рамках квалификации Евро со счётом 1:0.

Отметим, что голландцы продолжают подготовку к предстоящему чемпионату Европы. Исландия не примет участия в турнире.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.