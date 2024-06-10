«Химки» заплатят Андрею Талалаеву 50 млн рублей за увольнение

«Химки» выплатят Андрею Талалаеву компенсацию в 50 млн рублей за увольнение с поста главного тренера клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил о решении руководства «Химок» уволить Андрея Талалаева после выхода клуба в РПЛ. Подмосковный клуб рассматривает назначение бывшего тренера «Спартака» Владимира Слишковича. Источники «Чемпионата» подтвердили эту информацию. Помимо Слишковича, клуб наравне с ним рассматривает Игнашевича.

Андрей Талалаев руководил «Химками» с апреля 2023 года. Под его руководством подмосковная команда провела 47 матчей, 25 из которых выиграла, восемь свела к ничьей и 14 проиграла. «Химки» стали победителями Первой лиги минувшего сезона.