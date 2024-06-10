Инвестор «Химок» Садыгов отреагировал на новость об увольнении Талалаева

Бизнесмен и инвестор «Химок» Туфан Садыгов высказался об информации об увольнении главного тренера клуба Андрея Талалаева.

«Я не смогу комментировать это. Я не вхожу в прямое руководство клуба. Сейчас разберёмся. Откуда информация? Карпов — креативный парень. Откуда-то появляется информация, а потом волнообразно распространяется. Сейчас всё спросим и узнаем. К сожалению, не владею ситуацией», — сказал Садыгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил о решении руководства «Химок» уволить Андрея Талалаева после выхода клуба в РПЛ. Подмосковный клуб рассматривает назначение бывшего тренера «Спартака» Владимира Слишковича. Источники «Чемпионата» подтвердили эту информацию. Помимо Слишковича, клуб наравне с ним рассматривает Игнашевича.

Андрей Талалаев руководил «Химками» с апреля 2023 года. Под его руководством подмосковная команда провела 47 матчей, 25 из которых выиграла, восемь свела к ничьей и 14 проиграла. «Химки» стали победителями Первой лиги минувшего сезона.