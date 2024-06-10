Карпукас: для нас сборная России — высшее достижение

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Артём Карпукас ответил на вопрос о значимости национальной команды России в условиях отстранения от международных турниров.

«Я считаю, что сборная России нужна как для футболистов, так и для болельщиков. У игроков есть стимул попасть в сборную, болельщики следят, всем интересны матчи национальной команды. Для нас находиться здесь — высшее достижение», – приводит слова Карпукаса Metaratings.

Напомним, с конца февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России под руководством Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи, а российские команды не участвуют в еврокубках. В 2024 году делегация РФС во главе с Дюковым посетила конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Париже.