Генич: читать про Талалаева и «Химки» можно только с улыбкой на лице

Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на слухи о том, что «Химки» решили уволить Андрея Талалаева с поста главного тренера команды.

«Читать про Талалаева и «Химки» можно только с улыбкой на лице. Весело. Очень самобытный клуб», – написал Генич в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно, что Андрей Талалаев покинул пост главного тренера «Химок». Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов. Источники «Чемпионата» подтвердили данную информацию.

Напомним, «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место в турнирной таблице Первой лиги в сезоне-2023/2024. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу. «Химки» выиграли чемпионат Первой лиги во второй раз, впервые это произошло в 2006 году.