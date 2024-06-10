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«Динамо» и «Спартак» вновь попали в одну группу Пути РПЛ Кубка России

В эти минуты проходит жеребьёвка группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025. Жеребьёвку в прямом эфире показывает «Матч ТВ». В групповом этапе примут участие 16 команд Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют два круга, всего шесть матчей.

«Динамо» и «Спартак» по ходу жеребьёвки оказались в одной группе турнира. Московские команды встретятся в группе А. В предыдущем розыгрыше турнира клубы также делили группу D.

1-й тур группового этапа Пути РПЛ запланирован на 31 июля.

Клубы, занявшие первые два места в каждой группе, отправятся в верхнюю сетку второй стадии (плей-офф) Фонбет Кубка России, третья команда группы – в нижнюю сетку второй стадии (плей-офф), последняя команда каждой группы закончит участие в турнире.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале турнира прошлого сезона команда встречалась с «Балтикой». Петербуржцы благодаря голам Нино и Нуралы Алипа одержали победу со счётом 2:1.