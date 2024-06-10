Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Исландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» и ЦСКА сойдутся в группе C Пути РПЛ Кубка России

«Краснодар» и ЦСКА сойдутся в группе C Пути РПЛ Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит жеребьёвка группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025. Жеребьёвку в прямом эфире показывает «Матч ТВ». В групповом этапе примут участие 16 команд Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют два круга, всего шесть матчей.

«Краснодар» и московский ЦСКА по ходу жеребьёвки попали в группу C турнира. Отметим, что команды являются финалистами Суперфинала Фонбет Кубка России сезона-2022/2023.

1-й тур группового этапа Пути РПЛ запланирован на 31 июля.

Клубы, занявшие первые два места в каждой группе, отправятся в верхнюю сетку второй стадии (плей-офф) Фонбет Кубка России, третья команда группы – в нижнюю сетку второй стадии (плей-офф), последняя команда каждой группы закончит участие в турнире.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале турнира прошлого сезона команда встречалась с «Балтикой». Петербуржцы благодаря голам Нино и Нуралы Алипа одержали победу со счётом 2:1.

Материалы по теме
У «Спартака» — сильнейшая группа, а «Зениту» повезло. Итоги жеребьёвки Кубка России
У «Спартака» — сильнейшая группа, а «Зениту» повезло. Итоги жеребьёвки Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android